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Дальнее зарубежье 25.04.2021 15:36

Пакистан выразил готовность поставить в Индию медоборудование для борьбы с COVID-19

Власти Пакистана предложили Индии помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает Associated Press со ссылкой на пакистанское внешнеполитическое ведомство.

По данным министерства, Исламабад готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты, средства индивидуальной защиты.

В МИД Пакистана заявили о готовности сотрудничать с индийской стороной для того, что все это оборудование и средства были доставлены в страну как можно скорее.

По словам пакистанского министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, выступая с таким предложением Исламабад исходит из принципов политики гуманизма и ожидает ответа от Дели.

В Индии уже несколько дней подряд регистрируются антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным газеты Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 тыс. новых инфицированных. Страна занимает второе после США место по количеству заражений.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, МЕДОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]