В Белоруссии отмечается снижение суточного прироста COVID-19

В Белоруссии по данным на 25 апреля зарегистрировано 352 тыс. 950 человек с положительным тестом на коронавирус, умерли 10 пациентов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.

Суточный прирост составил 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19 против 1 тыс. 453 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 24 апреля умерших было 2 тыс. 483.

Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 343 тыс. 557 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 24 апреля - 342 тыс. 102), суточный прирост - 1 тыс. 455 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 868 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 778 тыс. 401 тест.