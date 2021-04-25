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Регион 25.04.2021 19:45

Предложение Байдена о встрече с Путиным воспринято позитивно и изучается - Лавров

Москва продолжает изучать предложение президента США Джо Байдена о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью автор программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Сергей Зарубин спросил Лаврова, действительно ли начался диалог с американцами на рабочем уровне по поводу личной встречи лидеров РФ и США. "Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - ответил российский министр.

"Одновременно по поручению президента России Путина я упомянул о том, что касается предложения президента США Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - подчеркнул Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]