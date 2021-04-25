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ТЭК 25.04.2021 20:45

Новак уверен, что "Северный поток 2" будет достроен

Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, уверен российский вице-премьер Александр Новак.

"Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена", - заявил он в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна", готовится начать строительство второе судно - "Академик Черский". На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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