Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, уверен российский вице-премьер Александр Новак.
"Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена", - заявил он в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна", готовится начать строительство второе судно - "Академик Черский". На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода.
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