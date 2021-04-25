Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I квартале сократил активы на 7,1%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом квартале 2021 года активы на 7,1% - до 323,666 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года равен 149,984 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 0,4% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 38,87 млн манатов (спад на 1,8%), бизнес-кредиты – 96,399 млн (рост на 0,1%).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 241,702 млн манатов (спад на 9,3%).
Депозиты в банке на конец марта равны 221,902 млн манатов (спад на 10,5%), в том числе вклады населения – 74,18 млн манатов (спад на 4,5%).
Капитал банка на 31 марта 2021 года составляет 81,965 млн манатов (рост на 0,05%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в отчетный период составил 122,15 тыс. манатов, что на 81,4% меньше чем в первом квартале 2020 года.
Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.
А. Мамедов
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