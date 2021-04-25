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Финансы 25.04.2021 16:41

Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I квартале сократил активы на 7,1%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом квартале 2021 года активы на 7,1% - до 323,666 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года равен 149,984 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 0,4% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 38,87 млн манатов (спад на 1,8%), бизнес-кредиты – 96,399 млн (рост на 0,1%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 241,702 млн манатов (спад на 9,3%).

Депозиты в банке на конец марта равны 221,902 млн манатов (спад на 10,5%), в том числе вклады населения – 74,18 млн манатов (спад на 4,5%).

Капитал банка на 31 марта 2021 года составляет 81,965 млн манатов (рост на 0,05%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в отчетный период составил 122,15 тыс. манатов, что на 81,4% меньше чем в первом квартале 2020 года.

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]