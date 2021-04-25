В Азербайджане продолжается спад числа случаев COVID-19, 29 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1541 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 313,006 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1676 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 29 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 371.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 279,179 тыс. человек (+2245 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 456 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 492 тестов на коронавирус (накануне 13 070 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 189,536 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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