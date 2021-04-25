Немецкие "Зеленые" обошли по популярности христианских демократов и получили бы на выборах 28% голосов, если бы голосование проходило в эти выходные, свидетельствует опрос исследовательского института Kantar, проведенный для газеты Bild.
За ХДС/ХСС высказались только 27% респондентов. Социал-демократы получили бы 13% голосов.
Ранее на этой неделе сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa для телепрограммы RTL/ntv-Trendbarometer, после объявления кандидатом в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армина Лашета "Зеленые" вышли по популярности в ФРГ на первое место.
Если до вторника за ХДС/ХСС были готовы голосовать 26-30% избирателей, то теперь таких граждан всего 21%. При этом "Зеленые" поднялись на пять процентных пунктов до 28%, впервые выйдя на первое место.
Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Поддержка правой "Альтернативы для Германии" не поменялась, ее политику считают правильной 11% респондентов.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.
Немецкие "Зеленые" на этой неделе определили своего кандидата в канцлеры. Им станет руководитель партии, 40-летняя Анналена Бэрбок. Партийный союз канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС также определился с кандидатом в канцлеры, им станет региональный политик Лашет.
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