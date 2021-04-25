Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.04.2021 23:32

Немецкие "Зеленые" обогнали по популярности христианских демократов - опрос

Немецкие "Зеленые" обошли по популярности христианских демократов и получили бы на выборах 28% голосов, если бы голосование проходило в эти выходные, свидетельствует опрос исследовательского института Kantar, проведенный для газеты Bild.

За ХДС/ХСС высказались только 27% респондентов. Социал-демократы получили бы 13% голосов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa для телепрограммы RTL/ntv-Trendbarometer, после объявления кандидатом в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армина Лашета "Зеленые" вышли по популярности в ФРГ на первое место.

Если до вторника за ХДС/ХСС были готовы голосовать 26-30% избирателей, то теперь таких граждан всего 21%. При этом "Зеленые" поднялись на пять процентных пунктов до 28%, впервые выйдя на первое место.

Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Поддержка правой "Альтернативы для Германии" не поменялась, ее политику считают правильной 11% респондентов.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

Немецкие "Зеленые" на этой неделе определили своего кандидата в канцлеры. Им станет руководитель партии, 40-летняя Анналена Бэрбок. Партийный союз канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС также определился с кандидатом в канцлеры, им станет региональный политик Лашет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, "ЗЕЛЕНЫЕ", ВЫБОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]