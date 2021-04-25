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СНГ 25.04.2021 22:05

В эфире белорусского госТВ показали признания задержанных по делу о покушении на Лукашенко

В эфире белорусского телеканала ОНТ в воскресенье показали признания задержанных по делу о покушении на президента республики Александра Лукашенко.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

По делу о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Позже в КГБ Белоруссии заявили, что Зенкович, был связан со спецслужбами США. "На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗАГОВОР, ПРИЗНАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]