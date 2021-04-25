ГосТВ Беларуси заявило о связи советника Байдена с делом о подготовке переворота в республике

Белорусский государственный телеканал ОНТ указал на связь Майкла Карпентера, советника президента США Джо Байдена, с делом о подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - прозвучало в сюжете ОНТ.
Также телеканал показал признательные показания трех задержанных по делу о госперевороте.
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