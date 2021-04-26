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СНГ 26.04.2021 14:28

Сотруднику посольства Италии предписано покинуть Россию в течение суток - МИД РФ

РФ объявила persona non grata одного сотрудника посольства Италии в Москве, ему предписано покинуть страну в течение 24 часов, заявили в понедельник на Смоленской площади.

"26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", - подчеркнули в МИД России.

31 марта стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о высылке из страны двух представителей РФ, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже.

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов.

"О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношении, объявим дополнительно", - заявляли в МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]