Страховщики Азербайджана в январе-марте увеличили премии на 3,4%, выплаты – на 88,5%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2021 года составили 248 млн 988,7 тыс. манатов, что на 3,4% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 155 млн 648 тыс. манатов (спад на 3%) или 62,5% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 53 млн 901,8 тыс. манатов (спад на 4,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 101 млн 746,2 тыс. манатов (спад на 2,2%).

По обязательным видам страхования премии в январе-марте 2021 года составили 93 млн 340,7 тыс. манатов (рост на 16,3%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (62 млн 45,6 тыс. манатов), страхованию на дожитие (45 млн 488,4 тыс. манатов) и обязательному страхованию недвижимости (23 млн 841,2 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 52,8% поступлений страховщиков.

За январь-март 2021 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 145 млн 344,7 тыс. манатов, что на 88,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 104 млн 330 тыс. манатов (рост на 81,5%) или 71,8% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 83 млн 126,1 тыс. манатов (рост в 2,3 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 21 млн 203,9 тыс. манатов (спад на 3,7%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 41 млн 14,7 тыс. манатов (рост в 2,1 раза).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (82 млн 117,5 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (17 млн 33,9 тыс. манатов) и ОСАГО (14 млн 790,5 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-марте 2021 года в 2,3 раза превысили размер возмещения за аналогичный период 2020 года.

В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 78,4% всех возмещений по рынку.

На конец марта в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

А.Мамедов