Встреча всех министров ОПЕК+ не отменяется, состоится 28 апреля, генсек ОПЕК говорит о бдительности

Эксперты технического комитета ОПЕК+ провели обзор нефтяного рынка в преддверии министерского мониторингового комитета (JMMC) и встречи всех министров ОПЕК+, которая запланирована на 28 апреля, сообщил ОПЕК.
Ранее СМИ сообщали, что обсуждается возможность отмены встречи всех министров ОПЕК+, что могло стать сигналом сохранения запланированных ранее действий по увеличению нефтедобычи в течение предстоящих трех месяцев.
ОПЕК также приводит слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, который, подчеркнув улучшающиеся перспективы нефтяного рынка, заявил: "Есть положительные сигналы в отношении мировой экономики и перспектив нашей отрасли". Однако он также подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.
В заключение Баркиндо процитировал русского писателя Льва Толстого: "Все разнообразие жизни состоит из света и тени" и "Два самых важных воина - это терпение и время", говорится в пресс-релизе.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя информацию о возможной отмене встречи всех министров ОПЕК+, говорил, что таких предложений не получал. "Пока у нас запланированы и JMMC, и министерская встреча. Если коллеги посчитают консолидировано, что в министерской встрече пока нет необходимости, то JMMC точно будет проводиться", - говорил он.
Как сообщалось, на заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что на встрече министров ОПЕК+ 28 апреля может быть принято любое решение - как "вверх", так и "вниз" - в зависимости от ситуации на рынке.
СГБ Азербайджана проводит спецоперацию в ИВ Шамкирского района, есть задержанные
Баку доведет до Вашингтона «серьезную озабоченность» в связи с действиями армянских радикалов в Лос-Анджелесе – МИД Азербайджана
РФПИ и турецкая фармкомпания договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Турции
В Азербайджане 14% населения получило по одной дозе вакцины от COVID-19 - президент Алиев
Таможенники Азербайджана изъяли 43,5 кг гашиша при транзите мебели из Ирана в Россию
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
В переговорном процессе по СВПД имеются серьезные разногласия - МИД Ирана
Песков о встрече Путина и Байдена: речь идет о летних месяцах, но даты пока нет
Парламент Армении назначил на 3 мая заседание по избранию премьер-министра
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Стартовал пятый национальный конкурс «Brand Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ