Торговый дом Азербайджана открылся в китайском Циндао

«Торговый дом Азербайджана» открылся в китайском городе Циндао, сообщает министерство экономики.

Торговый дом Азербайджана расположен в демонстрационной зоне для регионального торгово-экономического сотрудничества на площади 245 кв. метров.

В ТД представлено 45 видов товаров производимых в Азербайджане.

Это третий по счету ТД Азербайджана, открытый в Китае.

Б.Рустамбеков