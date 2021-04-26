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Бизнес и законодательство 26.04.2021 15:46

Торговый дом Азербайджана открылся в китайском Циндао

«Торговый дом Азербайджана» открылся в китайском городе Циндао, сообщает министерство экономики.

Торговый дом Азербайджана расположен в демонстрационной зоне для регионального торгово-экономического сотрудничества на площади 245 кв. метров.

В ТД представлено 45 видов товаров производимых в Азербайджане.

Это третий по счету ТД Азербайджана, открытый в Китае.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]