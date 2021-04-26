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Это интересно 26.04.2021 21:00

Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

Американская Apple Inc. намерена инвестировать более $430 млрд в экономику США в течение следующих пяти лет, в том числе, потратить десятки миллиардов долларов на разработку полупроводниковых компонентов нового поколения и развитие 5G-технологий.

Планируемые инвестиции, как ожидается, позволят компании создать в США дополнительно 20 тыс. новых рабочих мест.

Как говорится в пресс-релизе Apple, сумма инвестиций в $430 млрд будет включать в себя прямые расходы компании на закупку компонентов у американских поставщиков, инвестиции в дата-центры, капиталовложения в США, а также другие инициативы, в том числе создание контента для ее сервиса Apple TV+.

Компания планирует потратить более $1 млрд на проекты в Новой Каролине, где начнет строить новый кампус, а также инженерный хаб в парке исследовательского треугольника. Инвестиции позволят создать не менее 3 тыс. новых рабочих мест в таких сферах, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия, а также в других передовых областях.

Кроме того, Apple планирует направить более $110 млн на инфраструктурные проекты в Северной Каролине, в том числе, на развитие широкополосной связи, строительство школ, дорог и мостов.

В компании отмечают, что за последние три года ее инвестиции в США существенно превысили цель в $350 млрд, поставленную в 2018 году на пятилетний период.

Акции Apple прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,2%.

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Тэги: США, APPLE, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]