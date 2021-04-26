Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

Американская Apple Inc. намерена инвестировать более $430 млрд в экономику США в течение следующих пяти лет, в том числе, потратить десятки миллиардов долларов на разработку полупроводниковых компонентов нового поколения и развитие 5G-технологий.

Планируемые инвестиции, как ожидается, позволят компании создать в США дополнительно 20 тыс. новых рабочих мест.

Как говорится в пресс-релизе Apple, сумма инвестиций в $430 млрд будет включать в себя прямые расходы компании на закупку компонентов у американских поставщиков, инвестиции в дата-центры, капиталовложения в США, а также другие инициативы, в том числе создание контента для ее сервиса Apple TV+.

Компания планирует потратить более $1 млрд на проекты в Новой Каролине, где начнет строить новый кампус, а также инженерный хаб в парке исследовательского треугольника. Инвестиции позволят создать не менее 3 тыс. новых рабочих мест в таких сферах, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия, а также в других передовых областях.

Кроме того, Apple планирует направить более $110 млн на инфраструктурные проекты в Северной Каролине, в том числе, на развитие широкополосной связи, строительство школ, дорог и мостов.

В компании отмечают, что за последние три года ее инвестиции в США существенно превысили цель в $350 млрд, поставленную в 2018 году на пятилетний период.

Акции Apple прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,2%.