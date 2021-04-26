Украина будет развивать атомную энергетику с использованием новейших ядерных реакторов - Зеленский

Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности государства и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Европейского Союза, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - передает пресс-служба Офиса президента слова Зеленского, сказанные во время его встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе в Киеве.

По словам главы государства, Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 на Украине.

Зеленский назвал символичным посещение гендиректором МАГАТЭ Украины в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС и поблагодарил агентство и международное сообщество за внимание к чернобыльской проблематике с первых дней трагедии на атомной станции, а также за поддержку в преодолении ее последствий.

"Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями. Хочу отметить особую роль знаний в атомной энергетике. Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случилось", - подчеркнул украинский президент.

Он выразил надежду, что "после завершения пандемии COVID-19 глава МАГАТЭ, а также ученые, экологи, историки и туристы со всего мира смогут увидеть собственными глазами уникальный объект техногенной катастрофы".

"Также мы шаг за шагом превращаем разрушенный 4-й энергоблок в экологически безопасную систему. Для этого мы реализовали беспрецедентный инженерный проект - построили арку нового безопасного конфайнмента. Мы завершаем строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, что позволит повысить уровень ядерной безопасности и обеспечит большую энергонезависимость", - добавил он.