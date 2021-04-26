В Азербайджане продолжается спад числа случаев COVID-19, 31 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 806 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 313,812 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 541 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 402.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 280,403 тыс. человека (+1 224 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 7 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 732 теста на коронавирус (накануне 11 492 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 195,268 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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