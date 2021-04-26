Специалисты Россельхознадзора в мае проинспектируют азербайджанских поставщиков томатов

Российские эксперты планируют посетить Азербайджан в середине мая, чтобы провести инспекцию предприятий по производству томатов, системы контроля за перемещением продукции и прослеживаемости семенного материала, сообщил Россельхознадзор.
Инспекция была запланирована в ходе переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.
"Компетентные ведомства прикладывают значительные усилия для восстановления стабильного уровня импорта из Азербайджана томатов, перцев и яблок в условиях усиленного контроля за такой продукцией с обеих сторон и использования механизма видео-обследований предприятий-поставщиков", - говорится в сообщении российского ведомства.
Как подчеркнул Данкверт, принимаемые ведомствами меры по контролю за поставками плодоовощной продукции не будут эффективны без ответственного отношения азербайджанских производителей к обеспечению безопасности продукции, борьбе с карантинными объектами и без их заинтересованности в сохранении статуса надежного экспортера. Об этом свидетельствуют неоднократные выявления карантинного для России насекомого - томатной моли, в продукции предприятий, которые ранее вошли в списки одобренных на поставки в Россию, отметил Россельхознадзор.
В 2020 году в Россию было ввезено 179,7 тыс. тонн азербайджанских томатов, что на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.
Запрет на ввоз томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов.
В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.
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