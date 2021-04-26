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ТЭК 26.04.2021 20:20

Нефть дешевеет на опасениях из-за COVID-19 в Индии, Brent - $65,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник на фоне беспокойства по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии в преддверии встречи ОПЕК+ позднее на этой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в понедельник составляет $65,73 за баррель, что на $0,38 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,91 за баррель, что на $0,23 (0,37%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Рост числа случаев заражения COVID-19 в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти, "влияет на нефтяные цены и может заставить ОПЕК+ сократить объем добычи нефти, вместо того чтобы придерживаться" ранее достигнутого соглашения о постепенном увеличении производства в период с мая по июль, говорит старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

По словам Флинна, ситуация в Индии "может привести к сокращению спроса на нефть на 300 тыс. баррелей в сутки, и это оказывает давление на цены".

В Индии за минувшие сутки были выявлены рекордные 352,99 тыс. случаев заражения COVID-19, пишет CNBC со ссылкой на официальные данные. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 17 млн.

По оценке Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Индию в апреле составит 3,59 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,22 млн б/с в марте.

Неопределенность вокруг перспектив спроса станет темой для обсуждения во время встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю. Участникам встречи также необходимо будет обсудить перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана, отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

"Сделка достаточно сильно ударит по настроениям (на рынке - ИФ), но исход может быть не таким "медвежьим", как думают некоторые, поскольку переговоры продолжаются уже некоторое время, а Иран, между тем, уже начал наращивать поставки", - говорит Паттерсон.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила в понедельник о снятии режима форс-мажора в нефтеналивном порту Эль-Харига после недельного перерыва, вызванного многомесячными задержками выплат Центробанком страны.

Источники в отрасли ожидают возобновления добычи на ключевых месторождениях на востоке Ливии в ближайшие дни, пишет S&P Global Platts.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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