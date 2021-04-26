Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что принятое президентом США Джо Байденом решение о признании "геноцида армян" в Османской империи будет иметь негативный эффект для отношений Анкары и Вашингтона.

"Предвзятое заявление президента США Байдена о событиях 1915 года является пагубным для двусторонних отношений Турции и США", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

По его словам, американский лидер сделал "необоснованные, несправедливые и нереалистичные заявления".

По сообщению агентства Bloomberg, турецкий лидер выразил мнение, что во время событий 1915 года "погибло максимум 150 тыс. армян".

"В отличие от Байдена, я говорю об этом (событиях 1915 года - ИФ) на основе доказательств. У нас имеется более 1 млн документов, связанных с событиями 1915 года в наших архивах. И мне интересно, а сколько документов есть у США?" - добавил он.

Эрдоган призвал представителей американских властей приехать в Турцию и ознакомиться с "имеющимися доказательствами".

В минувшую субботу президент США Джо Байден назвал события в Османской империи "геноцидом армян". Предшественники Байдена в Белом доме эти события геноцидом не называли.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основывающееся исключительно на популизме".

"Нам совершенно нечему учиться у других в том, что касается нашего собственного прошлого", - добавил турецкий министр в своём твиттере.