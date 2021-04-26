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СНГ 26.04.2021 21:20

Макрон во время разговора с Путиным выразил обеспокоенность данными о состоянии здоровья Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, передают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно сообщению администрации французского лидера, Макрон выразил "серьезную обеспокоенность состоянием здоровья" Навального. Кроме того, в этом контексте президент Франции указал на необходимость "соблюдения основополагающих прав Навального".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]