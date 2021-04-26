Макрон во время разговора с Путиным выразил обеспокоенность данными о состоянии здоровья Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сообщениями о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального, передают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно сообщению администрации французского лидера, Макрон выразил "серьезную обеспокоенность состоянием здоровья" Навального. Кроме того, в этом контексте президент Франции указал на необходимость "соблюдения основополагающих прав Навального".