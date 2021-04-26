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Карабахский конфликт 26.04.2021 20:54

Макрон и Путин договорились объявить в скором времени об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласись в скором времени выступать с инициативами по решению проблемы Нагорного Карабаха, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщениях говорится, что главы государств согласились в ближайшие дни запустить "конкретные инициативы" в рамках Минской группы ОБСЕ.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция, в нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]