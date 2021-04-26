Макрон и Путин договорились объявить в скором времени об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласись в скором времени выступать с инициативами по решению проблемы Нагорного Карабаха, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщениях говорится, что главы государств согласились в ближайшие дни запустить "конкретные инициативы" в рамках Минской группы ОБСЕ.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция, в нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.