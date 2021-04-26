Макрон в разговоре с Путиным поддержал партнеров Франции на фоне выдворения из РФ нескольких европейских дипломатов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку странам-партнерам Франции в Европе на фоне высылки ряда европейских дипломатов с российской территории, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон выразил поддержку Франции европейским странам-партнерам", - отмечается в сообщениях.
СМИ подчеркивают, что Макрон поднял эту тему именно в связи высылкой из России дипломатов Чехии и ряда других стран ЕС.
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".
МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
21 апреля глава МИД Чехии провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.
22 апреля на брифинге глава МИД Чехии проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей, в том числе в отношении российских дипломатов.
Путин и Макрон выразили обоюдную готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования - Кремль
Макрон и Путин договорились объявить в скором времени об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха
Украина будет развивать атомную энергетику с использованием новейших ядерных реакторов - Зеленский
Добыча газа в США перейдёт к росту только в 2022г, в 2024 перевалит за триллион кубометров - Rystad Energy
Нефть дешевеет на опасениях из-за COVID-19 в Индии, Brent - $65,73 за баррель
В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний - ВОЗ
В Испании второй год подряд отменяют фестиваль Сан-Фермин, знаменитый бегами от быков
США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Стартовал пятый национальный конкурс «Brand Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ