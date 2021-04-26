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Регион 26.04.2021 21:10

Макрон в разговоре с Путиным поддержал партнеров Франции на фоне выдворения из РФ нескольких европейских дипломатов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку странам-партнерам Франции в Европе на фоне высылки ряда европейских дипломатов с российской территории, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон выразил поддержку Франции европейским странам-партнерам", - отмечается в сообщениях.

СМИ подчеркивают, что Макрон поднял эту тему именно в связи высылкой из России дипломатов Чехии и ряда других стран ЕС.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

21 апреля глава МИД Чехии провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.

22 апреля на брифинге глава МИД Чехии проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей, в том числе в отношении российских дипломатов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ЕВРОПА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]