Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд

Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги Украины по финальной ставке превысил $3,3 млрд.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.
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