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СНГ 26.04.2021 21:40

Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд

Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги Украины по финальной ставке превысил $3,3 млрд.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, МИНФИН, ЕВРОБОНДЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]