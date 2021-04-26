Путин и Макрон выразили обоюдную готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования - Кремль

D ходе состоявшегося по инициативе французской стороны разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, положение в Ливии, борьбу с коронавирусом, российско-чешские отношения и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и от 11 января сего года. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.
При обсуждении положения в Ливии Путин и Макрон "высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил".
Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе.
"По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий", - говорится в сообщении.
Лидеры условились о продолжении регулярного диалога по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, говорится в сообщении.
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