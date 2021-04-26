Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.059 RUR   0.0227 GBR   2.3639 TRY   0.2018

Цена на нефть

23.04 $/bbl   WTI 62.14 0.71 Brent 66.11 0.71

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.04.2021 21:40

Путин и Макрон выразили обоюдную готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования - Кремль

D ходе состоявшегося по инициативе французской стороны разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, положение в Ливии, борьбу с коронавирусом, российско-чешские отношения и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и от 11 января сего года. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При обсуждении положения в Ливии Путин и Макрон "высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил".

Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе.

"По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий", - говорится в сообщении.

Лидеры условились о продолжении регулярного диалога по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


Похожие новости


Макрон и Путин договорились объявить в скором времени об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха Макрон не считает "Спутник V" реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов Макрон заявил, что во взаимоотношениях с Россией "необходимо определить красные линии" Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]