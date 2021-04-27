Прибыль крупных промпредприятий Китая в марте выросла почти вдвое

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в марте 2021 года увеличилась на 92,3% относительно того же месяца прошлого года - до 711,18 млрд юаней ($109,7 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.
В первом квартале показатель вырос на 137%, до 1,825 трлн юаней.
Резкое повышение прибылей крупных китайских промпредприятий, к которым ГСУ относит компании с годовой выручкой более 20 млн юаней, связано как с низкой базой сравнения, так и с ростом объемов производства и продаж на фоне восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Суммарная прибыль государственных промпредприятий в январе-марте подскочила на 199%, частных - на 92%.
Рост прибылей в первом квартале был отмечен в 39 отраслях из 41. Совокупная прибыль компаний автомобильного сектора взлетела на 843%, цветной металлургии - на 388%.
"Как производство, так и продажи предприятий показали высокие темпы роста, что способствовало росту прибылей компаний и улучшению их прогнозов", - заявил экономист ГСУ Чжу Хун.
Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор
В Зангилане планируют запустить производство итальянских сыров и построить буйволиную ферму
Концепция «Умное село» будет реализована в трех селах Зангиланского района
В Азербайджане рост числа случаев COVID-19, 27 человек скончались
Армения совершила в Карабахе культурный геноцид против Азербайджана – Алиев
Гражданин Грузии пытался вывести из Азербайджана незадекларированную инвалюту
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Россия, Китай и Иран продуктивно обсудили в Вене ход перспективы СВПД - Ульянов
Саудовский порт на Красном море атаковали при помощи дистанционно управляемой лодки со взрывчаткой
Палестинские власти планируют отменить первые за 15 лет выборы в регионе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Стартовал пятый национальный конкурс «Brand Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ