Прибыль крупных промпредприятий Китая в марте выросла почти вдвое

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в марте 2021 года увеличилась на 92,3% относительно того же месяца прошлого года - до 711,18 млрд юаней ($109,7 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

В первом квартале показатель вырос на 137%, до 1,825 трлн юаней.

Резкое повышение прибылей крупных китайских промпредприятий, к которым ГСУ относит компании с годовой выручкой более 20 млн юаней, связано как с низкой базой сравнения, так и с ростом объемов производства и продаж на фоне восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Суммарная прибыль государственных промпредприятий в январе-марте подскочила на 199%, частных - на 92%.

Рост прибылей в первом квартале был отмечен в 39 отраслях из 41. Совокупная прибыль компаний автомобильного сектора взлетела на 843%, цветной металлургии - на 388%.

"Как производство, так и продажи предприятий показали высокие темпы роста, что способствовало росту прибылей компаний и улучшению их прогнозов", - заявил экономист ГСУ Чжу Хун.