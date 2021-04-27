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Макроэкономика 27.04.2021 16:28

Прибыль крупных промпредприятий Китая в марте выросла почти вдвое

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в марте 2021 года увеличилась на 92,3% относительно того же месяца прошлого года - до 711,18 млрд юаней ($109,7 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

В первом квартале показатель вырос на 137%, до 1,825 трлн юаней.

Резкое повышение прибылей крупных китайских промпредприятий, к которым ГСУ относит компании с годовой выручкой более 20 млн юаней, связано как с низкой базой сравнения, так и с ростом объемов производства и продаж на фоне восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Суммарная прибыль государственных промпредприятий в январе-марте подскочила на 199%, частных - на 92%.

Рост прибылей в первом квартале был отмечен в 39 отраслях из 41. Совокупная прибыль компаний автомобильного сектора взлетела на 843%, цветной металлургии - на 388%.

"Как производство, так и продажи предприятий показали высокие темпы роста, что способствовало росту прибылей компаний и улучшению их прогнозов", - заявил экономист ГСУ Чжу Хун.

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Тэги: КИТАЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КОМПАНИИ, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]