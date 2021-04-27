Саудовский порт на Красном море атаковали при помощи дистанционно управляемой лодки со взрывчаткой

Порт города Янбу-эль-Бахр, расположенного в Саудовской Аравии на побережье Красного моря, во вторник был атакован при помощи управляемой на расстоянии лодки, загруженной взрывчаткой, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий", - приводит агентство слова представителя арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, полковника Турки аль-Малики.
Тем не менее, частные охранные фирмы предположили, что инцидент может повлиять на транспортное судоходство в этом районе.
AP напоминает, что этот инцидент имел место на фоне скрытых атак Ирана и Израиля против судов друг друга в регионе, а также на фоне продолжающихся боевых действий в Йемене, в которых задействованы силы Саудовской Аравии. Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство при помощи беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр, добавляет агентство.
В Янбу-эль-Бахре располагается крупный нефтеналивной порт Красного моря: сюда сходятся несколько нефтепроводов и газопроводов от месторождений у берегов Персидского залива.
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