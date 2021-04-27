Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Зангилан-Горадиз, сообщает сайт главы государства.
Протяженность новой шестиполосной дороги составит 124 км.
Глава государства также посетил село Миндживан Зангеланского района.
Президент отметил, что через это село проходила железная дорога, и был вокзал, который разрушили в период армянской оккупации.
«Дан старт строительству железной дороги, которая протянется от Горадиза до Агбянда. После чего по Зангезурскому коридору будет проложена железная дорога до Нахчыванской Автономной Республики», - сказал глава государства.
Алиев также отметил, что Зангилан с географической точки зрения относится к региону Восточный Зангезур. «Западный Зангезур - это тоже наша историческая земля и через эти земли пройдет Зангезурский коридор. Таким образом, основная часть Азербайджана будет связана с Нахчыванской Автономной Республикой по железной дороге», - заключил президент.
Б.Рустамбеков
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