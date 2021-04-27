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Карабахский конфликт 27.04.2021 15:55

Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента автомобильной дороги Зангилан-Горадиз, сообщает сайт главы государства.

Протяженность новой шестиполосной дороги составит 124 км.

Глава государства также посетил село Миндживан Зангеланского района.

Президент отметил, что через это село проходила железная дорога, и был вокзал, который разрушили в период армянской оккупации.

«Дан старт строительству железной дороги, которая протянется от Горадиза до Агбянда. После чего по Зангезурскому коридору будет проложена железная дорога до Нахчыванской Автономной Республики», - сказал глава государства.

Алиев также отметил, что Зангилан с географической точки зрения относится к региону Восточный Зангезур. «Западный Зангезур - это тоже наша историческая земля и через эти земли пройдет Зангезурский коридор. Таким образом, основная часть Азербайджана будет связана с Нахчыванской Автономной Республикой по железной дороге», - заключил президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ЗАНГИЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]