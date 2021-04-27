Армения совершила в Карабахе культурный геноцид против Азербайджана – Алиев

Армения, уничтожив десятки религиозных памятников в Карабахе, совершила культурный геноцид против Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы доводим до сведения мирового сообщества состояние наших религиозных памятников, разрушенных армянами (в Карабахе – ИФ). Сегодня, некоторые иностранные представители, выражающие озабоченность по поводу культурного наследия армян, пусть увидят эти снимки (во что превращены азербайджанские религиозные памятники – ИФ). Пусть увидят развалины Зангиланской мечети, пусть увидят развалины Шушинских мечетей и пусть увидят, что армянское государство совершило против нас культурный геноцид», - сказал Алиев во время посещения Зангиланского района.
Президент заявил, что в период оккупации мечети в Карабахе использовались армянами как места, где держали свиней.
Алиев добавил, что всем госорганам и общественным организациям Азербайджана даны поручения о необходимости доводить до международных организаций всю информацию о зверствах армян в Карабахе с предоставлением фактов, доказательств и фотографий.
«Генеральный секретарь ICESCO посетил освобожденные земли, осмотрел разрушенную Агдамскую мечеть и проинформировал все мусульманские страны о зверствах армян. Мы также должны быть активными в этой работе», - отметил Алиев.
Президент подчеркнул, что дан старт работам по восстановлению религиозных памятников в Карабахе. «Мы восстановим все наши исторические и религиозные памятники. Реконструкция мечетей в Шуше уже началась. Идет подготовка к реставрации мечети Джума в Агдаме. Сегодня в Зангилане начались работы по реконструкции и консервации мечети», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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