Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0525 RUR   0.0227 GBR   2.361 TRY   0.2051

Цена на нефть

26.04 $/bbl   WTI 61.91 -0.23 Brent 65.65 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Религия 27.04.2021 16:08

Армения совершила в Карабахе культурный геноцид против Азербайджана – Алиев

Армения, уничтожив десятки религиозных памятников в Карабахе, совершила культурный геноцид против Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы доводим до сведения мирового сообщества состояние наших религиозных памятников, разрушенных армянами (в Карабахе – ИФ). Сегодня, некоторые иностранные представители, выражающие озабоченность по поводу культурного наследия армян, пусть увидят эти снимки (во что превращены азербайджанские религиозные памятники – ИФ). Пусть увидят развалины Зангиланской мечети, пусть увидят развалины Шушинских мечетей и пусть увидят, что армянское государство совершило против нас культурный геноцид», - сказал Алиев во время посещения Зангиланского района.

Президент заявил, что в период оккупации мечети в Карабахе использовались армянами как места, где держали свиней.

Алиев добавил, что всем госорганам и общественным организациям Азербайджана даны поручения о необходимости доводить до международных организаций всю информацию о зверствах армян в Карабахе с предоставлением фактов, доказательств и фотографий.

«Генеральный секретарь ICESCO посетил освобожденные земли, осмотрел разрушенную Агдамскую мечеть и проинформировал все мусульманские страны о зверствах армян. Мы также должны быть активными в этой работе», - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что дан старт работам по восстановлению религиозных памятников в Карабахе. «Мы восстановим все наши исторические и религиозные памятники. Реконструкция мечетей в Шуше уже началась. Идет подготовка к реставрации мечети Джума в Агдаме. Сегодня в Зангилане начались работы по реконструкции и консервации мечети», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, МЕЧЕТИ


Похожие новости


Президент Алиев посетил Джебраильский и Зангиланский районы В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи Возвращение азербайджанцев в Карабах поэтапно начнется с 2022 года - Алиев Мины являются «самой большой проблемой», замедляющие восстановление Карабаха – Алиев В Карабахе создаются органы Военной прокуратуры Азербайджана Алиев: Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]