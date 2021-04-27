Россия, Китай и Иран продуктивно обсудили в Вене ход перспективы СВПД - Ульянов

Представители делегаций России, Китая и Ирана на переговорах по иранской ядерной сделке в преддверии заседания Совместной комиссии по СВПД обсудили последние достижения на переговорах по возращению США в этот договор и снятию санкций с Ирана.
"Делегации Ирана, КНР и России встретились сегодня перед заседанием Совместной комиссии по СВПД для того, чтобы сопоставить позиции и обменяться мнениями о путях восстановления полного выполнения ядерной сделки", - написал во вторник в твиттере постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Получился очень продуктивный разговор", - подчеркнул он.
"Главные переговорщики Ирана, Китая и России сегодня провели трехстороннюю встречу в Вене в преддверии пленарного заседания Совместной комиссии, которое состоится после полудня", - сообщил со своей стороны в твиттере иранский журналист Абас Аслани.
"Они рассмотрели последние события на переговорах по возвращению США к СВПД и снятию санкций", - отметил Аслани.
По словам журналиста, встреча прошла в постоянном представительстве Ирана в Вене.
Совместная комиссия по СВПД во вторник возобновляет переговоры по иранской ядерной сделке.
Председателем совместной комиссии выступит политический директор Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мора. Заседание пройдет с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, а также Ирана, России и Китая.
"Участники продолжат обсуждение возможного возвращения США в СВПД, а также в отношении обеспечения полного и эффективного выполнения СВПД", - говорится в сообщении ЕВС.
На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и сокращенной "пятерки" международных посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над синхронизацией возвращения США в СВПД, отменой американских санкций в отношении Ирана и восстановлением Тегераном выполнения в полном объеме принятых обязательств по ядерной сделке.
США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, ведут с Ираном переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.
В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.
Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.
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