BP-Azerbaijan: Поставки газа в Турцию в рамках Шах-Дениз-1 приостановлены из-за истечения срока действия контракта, готовится новый договор

Консорциум по проекту «Шах-Дениз» с 17 апреля остановил поставки газа в Турцию в рамках «Стадии-1» разработки этого месторождения из-за завершения срока действия контракта, стороны в настоящее время работают над заключением нового договора о поставках, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта – ИФ) Тамам Баятлы.
«Срок действия контракта на куплю-продажу газа в Турцию в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз истек 16 апреля. С 17 апреля поставки газа в Турцию в рамках Стадии-1 были прекращены. При этом, поставки газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 по всем направлениям продолжаются в нормальном режиме», - сказала Баятлы.
Глава пресс-службы BP-Azerbaijan также сообщила, что в настоящее время между турецкой газовой компанией «BOTAS» и консорциумом «Шах-Дениз» ведутся переговоры о заключении нового контракта на поставку газа в рамках Стадии-1. «В настоящее время переговоры c BOTAS продолжаются», - отметила Т.Баятлы.
По данным компании BOTAS, объем поставок в Турцию в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз был определен на уровне 6,6 млрд кубометров в год.
Межправительственный договор «О поставке природного газа Азербайджана в Турецкую Республику» и договор между SOCAR и турецкой компанией BOTAS «О сбыте и закупке природного газа» были подписаны 12 марта 2001 года.
"Стадия-1" разработки месторождения предусматривает добычу 178 млрд кубометров газа и 34 млн тонн конденсата.
Для экспорта газа со Стадии-1 была построена Южно-кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Грузия - граница с Турцией) протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии). ЮКТМ работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию.
Азербайджанский газ в Турцию со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз поставляется по газопроводу TANAP. Объем поставок – 6 млрд кубометров в год.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу. Поставки осуществляются по газопроводу TAP.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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