ГЭЦ выбрал аудитора финотчетности за 2020-2021г

Компания «BDO Azerbaijan» проведет аудит консолидированной финансовой отчетности и налоговый аудит за 2020-2021 годы Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

BDO Azerbaijan стала победителем соответствующего отбора. С ней заключен контракт на сумму 45 тыс. 278,96 манатов.

Публичное юридическое лицо «Государственный экзаменационный центр» было создано указом президента Ильхама Алиева в апреле 2016 года.

ГЭЦ создан с целью обеспечения отбора кадров для госслужбы на конкурсной основе, итогового оценивания получающих общее образование, проведения централизованных экзаменов в средние специальные учебные заведения, в высшие учебные заведения на уровнях бакалавриата и магистратуры, а также магистратуру Национальной академии наук Азербайджана.

А.Мамедов