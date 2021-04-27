Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0525 RUR   0.0227 GBR   2.361 TRY   0.2051

Цена на нефть

26.04 $/bbl   WTI 61.91 -0.23 Brent 65.65 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 27.04.2021 16:31

ГЭЦ выбрал аудитора финотчетности за 2020-2021г

Компания «BDO Azerbaijan» проведет аудит консолидированной финансовой отчетности и налоговый аудит за 2020-2021 годы Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

BDO Azerbaijan стала победителем соответствующего отбора. С ней заключен контракт на сумму 45 тыс. 278,96 манатов.

Публичное юридическое лицо «Государственный экзаменационный центр» было создано указом президента Ильхама Алиева в апреле 2016 года.

ГЭЦ создан с целью обеспечения отбора кадров для госслужбы на конкурсной основе, итогового оценивания получающих общее образование, проведения централизованных экзаменов в средние специальные учебные заведения, в высшие учебные заведения на уровнях бакалавриата и магистратуры, а также магистратуру Национальной академии наук Азербайджана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЭЦ, АУДИТОР


Похожие новости


ГЭЦ отбирает аудитора финотчетности за 2020-2021гг ГЭЦ выбрал аудитора финотчетности за 2019г ГЭЦ повторно пытается отобрать аудитора финансовой отчетности за 2019г ГЭЦ отбирает аудитора финансовой и налоговой отчетности на 2019г ГЭЦ выбрал аудитора финотчетности за 2018г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]