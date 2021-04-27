Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в онлайн режиме

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) началось в онлайн режиме, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Как говорил ранее агентству другой источник, накануне состоялось заседание технического комитета, где в качестве прогноза развития ситуации был рассмотрен апрельский отчет аналитиков ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021г на 6 млн б/с и более пессимистичный вариант - рост спроса на 4,6-5 млн б/с.
По его словам, это стандартная ситуация, никаких возможных изменений уже принятых решений не обсуждалось.
Первоначально заседание JMMC было запланировано на 28 апреля.
На заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.
Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор
В Зангилане планируют запустить производство итальянских сыров и построить буйволиную ферму
Концепция «Умное село» будет реализована в трех селах Зангиланского района
В Азербайджане рост числа случаев COVID-19, 27 человек скончались
Армения совершила в Карабахе культурный геноцид против Азербайджана – Алиев
Гражданин Грузии пытался вывести из Азербайджана незадекларированную инвалюту
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Специалисты после сообщений о возможных "ответных" кибератаках из США предложили объектам российской инфраструктуры усилить меры безопасности
Россия, Китай и Иран продуктивно обсудили в Вене ход перспективы СВПД - Ульянов
Саудовский порт на Красном море атаковали при помощи дистанционно управляемой лодки со взрывчаткой
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Стартовал пятый национальный конкурс «Brand Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ