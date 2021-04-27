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ТЭК 27.04.2021 16:37

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в онлайн режиме

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) началось в онлайн режиме, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Как говорил ранее агентству другой источник, накануне состоялось заседание технического комитета, где в качестве прогноза развития ситуации был рассмотрен апрельский отчет аналитиков ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021г на 6 млн б/с и более пессимистичный вариант - рост спроса на 4,6-5 млн б/с.

По его словам, это стандартная ситуация, никаких возможных изменений уже принятых решений не обсуждалось.

Первоначально заседание JMMC было запланировано на 28 апреля.

На заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, ВСТРЕЧА, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]