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Дальнее зарубежье 27.04.2021 23:19

Бельгия объявила о запрете на посещение страны для пассажиров из Индии, Бразилии и ЮАР

Власти Бельгии сообщили о решении временно запретить прием в стране пассажиров из Индии, Бразилии и Южной Африки в связи с распространением в этих государствах вирулентных вариантов коронавируса.

Запрет распространяется на пассажиров из этих трех стран, которые могут прибыть на бельгийскую территорию на любом виде транспорта: самолете, поезде, пароходе или автобусе, в том числе, если они следуют транзитом.

Исключение сделано для очень ограниченного круга людей: персонала, обслуживающего транспорт, моряков, находящихся в служебных поездках дипломатов, сотрудников международных организаций или приглашенных международными организациями лиц, физическое присутствие которых необходимо для нормального функционирования этих организаций при выполнении их задач.

При этом приезд в Бельгию вышеуказанных лиц возможен по предъявлению удостоверяющего необходимость поездки документа.

Бельгийские подданные или постоянные резиденты в Бельгии могут вернуться из Индии, Бразилии или Южной Африки домой при соблюдении соответствующих санитарных требований. Однако при этом власти настоятельно не рекомендуют посещать эти страны до улучшения обстановки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]