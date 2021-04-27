Бельгия объявила о запрете на посещение страны для пассажиров из Индии, Бразилии и ЮАР

Власти Бельгии сообщили о решении временно запретить прием в стране пассажиров из Индии, Бразилии и Южной Африки в связи с распространением в этих государствах вирулентных вариантов коронавируса.

Запрет распространяется на пассажиров из этих трех стран, которые могут прибыть на бельгийскую территорию на любом виде транспорта: самолете, поезде, пароходе или автобусе, в том числе, если они следуют транзитом.

Исключение сделано для очень ограниченного круга людей: персонала, обслуживающего транспорт, моряков, находящихся в служебных поездках дипломатов, сотрудников международных организаций или приглашенных международными организациями лиц, физическое присутствие которых необходимо для нормального функционирования этих организаций при выполнении их задач.

При этом приезд в Бельгию вышеуказанных лиц возможен по предъявлению удостоверяющего необходимость поездки документа.

Бельгийские подданные или постоянные резиденты в Бельгии могут вернуться из Индии, Бразилии или Южной Африки домой при соблюдении соответствующих санитарных требований. Однако при этом власти настоятельно не рекомендуют посещать эти страны до улучшения обстановки.