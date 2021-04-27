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Транспорт и связь 27.04.2021 17:04

Caspel получит свыше 1,5 млн манатов за технические услуги ГНС

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана заплатит компании «Caspel» 1 млн 512 тыс. 430,02 манатов в качестве оплаты за различные услуги.

Согласно данным сайтаwww.etender.gov.az, стороны подписали контракт на сумму 109 тыс. 234,45 манатов на техническое обслуживание системы входа-выхода, звукового оборудования, систем конференций, наблюдения, сигнализации и пожарной безопасности.

Кроме этого, стороны заключили контракты: на техобслуживание компьютеров, ноутбуков и принтеров (стоимость - 83 тыс. 40,11 манатов), на техническое обслуживание Автоматизированной системы налоговой информации, ее компонентов и оборудования, а также систем «Онлайн телефония» и «Онлайн касса» (стоимость 702 тыс. 814,84 манатов), на оказание телефонных и коммуникационных услуг корпоративной сети (стоимость - 606 тыс. 508,2 манатов), а также на техобслуживание «Call Center 195» (стоимость – 10 тыс. 832,42 манатов).

А.Мамедов

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Тэги: ГНС, CASPEL, ТЕНДЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]