Caspel получит свыше 1,5 млн манатов за технические услуги ГНС

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана заплатит компании «Caspel» 1 млн 512 тыс. 430,02 манатов в качестве оплаты за различные услуги.

Согласно данным сайтаwww.etender.gov.az, стороны подписали контракт на сумму 109 тыс. 234,45 манатов на техническое обслуживание системы входа-выхода, звукового оборудования, систем конференций, наблюдения, сигнализации и пожарной безопасности.

Кроме этого, стороны заключили контракты: на техобслуживание компьютеров, ноутбуков и принтеров (стоимость - 83 тыс. 40,11 манатов), на техническое обслуживание Автоматизированной системы налоговой информации, ее компонентов и оборудования, а также систем «Онлайн телефония» и «Онлайн касса» (стоимость 702 тыс. 814,84 манатов), на оказание телефонных и коммуникационных услуг корпоративной сети (стоимость - 606 тыс. 508,2 манатов), а также на техобслуживание «Call Center 195» (стоимость – 10 тыс. 832,42 манатов).

А.Мамедов