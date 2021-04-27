Танкер столкнулся с сухогрузом у китайского порта Циндао, зафиксирован разлив нефти

Сухогруз "Sea Justice" во вторник утром врезался в танкер "A Symphony" в Желтом море возле порта Циндао в КНР, в результате чего произошел разлив нефти, сообщили западные СМИ.
"Сила удара... привела к пробоине в грузовом отсеке и балластных цистернах", - приводят СМИ заявление компании-оператора Goodwood Ship Management.
В результате инцидента пострадавших на танкере нет. Goodwood Ship Management задействовала необходимые процедуры, чтобы минимизировать разлив нефти, а на место происшествия были направлены эксперты, чтобы остановить утечку нефти и начать операцию по очистке вод.
Однако работам мешает плохая видимость в этом районе, добавили в компании.
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