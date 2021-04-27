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ТЭК 27.04.2021 17:11

Танкер столкнулся с сухогрузом у китайского порта Циндао, зафиксирован разлив нефти

Сухогруз "Sea Justice" во вторник утром врезался в танкер "A Symphony" в Желтом море возле порта Циндао в КНР, в результате чего произошел разлив нефти, сообщили западные СМИ.

"Сила удара... привела к пробоине в грузовом отсеке и балластных цистернах", - приводят СМИ заявление компании-оператора Goodwood Ship Management.

В результате инцидента пострадавших на танкере нет. Goodwood Ship Management задействовала необходимые процедуры, чтобы минимизировать разлив нефти, а на место происшествия были направлены эксперты, чтобы остановить утечку нефти и начать операцию по очистке вод.

Однако работам мешает плохая видимость в этом районе, добавили в компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТАНКЕР, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]