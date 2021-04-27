Министерский комитет ОПЕК+ выступил за сохранение принятых решений по добыче, министерская встреча перенесена на июнь

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании, о постепенном увеличении добычи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Поэтому встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, перенесена на июнь.