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ТЭК 27.04.2021 17:37

Министерский комитет ОПЕК+ выступил за сохранение принятых решений по добыче, министерская встреча перенесена на июнь

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании, о постепенном увеличении добычи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Поэтому встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, перенесена на июнь.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, СДЕЛКА, ОПЕК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]