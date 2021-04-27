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СНГ 27.04.2021 21:01

Стратегическое партнерство с Китаем соответствует национальным интересам Казахстана - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с послом Китая Чжан Сяо подтвердил курс на взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

"Взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство Казахстана и КНР имеет устойчивый характер, не подверженный каким-либо конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и Китай являются близкими соседями, надежными друзьями и стратегическими партнерами. Это сотрудничество соответствует национальным интересам Казахстана. Между нашими странами нет никаких вопросов, которые не могут быть решены путем конструктивного, доверительного диалога", - сказал Токаев.

Передав теплые приветствия председателю КНР Си Цзиньпину, Токаев пригласил китайского руководителя совершить государственный визит в Казахстан в удобное для него время, отмечается в сообщении.

Токаев высоко оценил взаимную помощь Казахстана и Китая с начала пандемии COVID-19. Было отмечено, что ожидаемые поставки в Казахстан вакцин китайского производства дополнят усилия правительства по всеобщей вакцинации населения Казахстана, наряду с использованием российского препарата "Спутник V" и отечественной вакцины "QazVac".

По мнению главы государства, предстоящие две 30-летние юбилейные даты - независимости Казахстана и установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР - дают хорошую возможность осмыслить пройденный путь, определить новые горизонты стратегического партнерства. За этот период, считает Токаев, обе страны достигли выдающихся результатов как в своем развитии, так и в укреплении всеобъемлющего сотрудничества.

Президент поздравил китайский народ с решением исторической задачи по искоренению абсолютной бедности, решительной победой над коронавирусом и впечатляющими темпами экономического восстановления.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять политические контакты на высшем и высоком уровнях, расширять экономические связи. КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана с объемом товарооборота в $15 млрд в 2020 году.

С целью вывода двусторонних торговых и инвестиционных связей на траекторию устойчивого и сбалансированного развития Касым-Жомарт Токаев высказал предложения, направленные на восстановление нормального режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, увеличение их пропускной способности в постпандемийный период. Президент также считает возможным возобновить регулярные авиационные перевозки граждан и грузов. Важное значение имеет концентрация усилий сторон на развитии таких перспективных сфер сотрудничества, как цифровизация, зеленые технологии, инновации, где успехи Китая очевидны.

Токаев также констатировал совпадение позиций Казахстана и Китая по ключевым вопросам мировой повестки дня. Он отметил готовность к дальнейшему взаимодействию с КНР в рамках ООН, ШОС и в формате "Центральная Азия + Китай".

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Тэги: КАЗАХСТАН, КНР, ПАРТНЕРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]