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Макроэкономика 28.04.2021 02:36

ВВП Южной Кореи в I квартале вырос на 1,8%

ВВП Южной Кореи в первом квартале вырос на 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Японии.

При этом аналитики прогнозировали менее значительное повышение - на 1,1%, сообщает Trading Economics. В четвертом квартале 2020 года экономика страны сократилась на 1,2%.

Потребительские расходы в январе-марте выросли на 1% (после падения на 6,5% в предыдущие три месяца), государственные расходы - на 2,6% (после повышения на 2,3%).

Капиталовложения бизнеса повысились на 3,7% (после роста на 1,2%). Экспорт увеличился на 4,5%, импорт - на 3,1%, в то время как в октябре-декабре первый показатель поднялся на 1,2%, а второй - уменьшился на 2,8%.

Южнокорейский ВВП в первом квартале вырос на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после подъема на 1,2% в октябре-декабре 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]