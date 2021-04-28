ВВП Южной Кореи в I квартале вырос на 1,8%

ВВП Южной Кореи в первом квартале вырос на 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Японии.

При этом аналитики прогнозировали менее значительное повышение - на 1,1%, сообщает Trading Economics. В четвертом квартале 2020 года экономика страны сократилась на 1,2%.

Потребительские расходы в январе-марте выросли на 1% (после падения на 6,5% в предыдущие три месяца), государственные расходы - на 2,6% (после повышения на 2,3%).

Капиталовложения бизнеса повысились на 3,7% (после роста на 1,2%). Экспорт увеличился на 4,5%, импорт - на 3,1%, в то время как в октябре-декабре первый показатель поднялся на 1,2%, а второй - уменьшился на 2,8%.

Южнокорейский ВВП в первом квартале вырос на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после подъема на 1,2% в октябре-декабре 2020 года.