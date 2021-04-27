Президент Казахстана привился вторым компонентом вакцины Спутник V

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил второй компонент вакцины "Спутник V", сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины "Спутник V". После прививки президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком", - написал Уали на своей странице в социальной сети во вторник.

Уали отметил, что глава государства считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане.

"По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни", - написал он.

Первый компонент вакцины главе казахстанского государства поставили 6 апреля.