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СНГ 27.04.2021 22:31

Президент Казахстана привился вторым компонентом вакцины Спутник V

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил второй компонент вакцины "Спутник V", сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины "Спутник V". После прививки президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком", - написал Уали на своей странице в социальной сети во вторник.

Уали отметил, что глава государства считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане.

"По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни", - написал он.

Первый компонент вакцины главе казахстанского государства поставили 6 апреля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]