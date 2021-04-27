В Вене в начале мая начнут снимать противоэпидемические ограничения

В австрийской столице со следующей недели будут постепенно смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

С 3 мая в столице Австрии возобновят работу магазины розничной торговли, а также музеи и зоопарки.

Однако обязательное ношение масок в помещениях продолжает действовать в Вене.

Общенациональный третий "локдаун" в Австрии был снят в феврале этого года. Однако 1 апреля власти Вены ввели режим самоизоляции из-за роста заболеваемости, в особенности британским штаммом коронавируса.

За время пандемии в Австрии зафиксировали более 611 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 10 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.