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Дальнее зарубежье 27.04.2021 20:01

В Вене в начале мая начнут снимать противоэпидемические ограничения

В австрийской столице со следующей недели будут постепенно смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

С 3 мая в столице Австрии возобновят работу магазины розничной торговли, а также музеи и зоопарки.

Однако обязательное ношение масок в помещениях продолжает действовать в Вене.

Общенациональный третий "локдаун" в Австрии был снят в феврале этого года. Однако 1 апреля власти Вены ввели режим самоизоляции из-за роста заболеваемости, в особенности британским штаммом коронавируса.

За время пандемии в Австрии зафиксировали более 611 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 10 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

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Тэги: АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]