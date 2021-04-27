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Дальнее зарубежье 27.04.2021 19:39

Словакия хочет конструктивных отношений с РФ - премьер

Несмотря на недавнюю высылку российских дипломатов, Словакия хочет конструктивных отношений и диалога с Россией, заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

"Мы решили выслать троих сотрудников российского посольства в знак нашей поддержки и солидарности с Чехией. В то же время, мы хотим построить с Россией конструктивные отношения. Но они должны быть основаны на взаимном уважении и соблюдении правил", - сказал Эдуард Хегер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы хотим диалога, и я сожалею, что Россия - нет", - добавил премьер.

На прошлой неделе Братислава объявила о решении выслать троих работников посольства России в ответ на обострение отношений между Москвой и Прагой. В российской дипмиссии заявили, что обвинения Словакии в адрес сотрудников посольства РФ в Братиславе в какой-либо противоправной деятельности безосновательны, и Россия оставляет за собой право на ответ.

Власти Чехии 17 апреля сообщили, что высылают 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как считают, что российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]