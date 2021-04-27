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Дальнее зарубежье 27.04.2021 19:52

Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной

В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако продолжат отслеживать развитие событий, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, приветствуем это", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "продолжит следить за развитием событий".

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - сказал генсек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]