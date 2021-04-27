Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной

В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако продолжат отслеживать развитие событий, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, приветствуем это", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "продолжит следить за развитием событий".

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - сказал генсек.