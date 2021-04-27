Байрамов и Лавров обсудили выполнение договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров во вторник провели телефонный разговор, сообщает азербайджанский МИД.

«В ходе телефонного разговора министры обсудили текущее состояние в регионе, ход выполнения трехстороннего заявления (между лидерами Азербайджана, России и Армении – ИФ), в том числе деятельность трехсторонней группы по открытию в регионе экономических и транспортных коммуникаций», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, дипломаты также обсудили ряд других вопросов двусторонней повестки дня.

Р.Ахмедов