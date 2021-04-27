ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, в целом до конца года

ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По итогам заседания было решено, что ОПЕК+ в мае увеличит добычу нефти на 350 тыс. б/с, в июне - на столько же, а в июле на 400 тыс. б/с.

Новак отметил, что исполнение сделки ОПЕК+ в марте составило 113% - это самый высокий показатель за все время. "Россия традиционно исполняет сделку ОПЕК+ практически на 100%", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что обстановка на нефтяном рынке в целом стабильная. "Надеемся, что стабильная ситуация с ценами на нефть сохранится до конца года", - добавил он.