ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, в целом до конца года

ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
По итогам заседания было решено, что ОПЕК+ в мае увеличит добычу нефти на 350 тыс. б/с, в июне - на столько же, а в июле на 400 тыс. б/с.
Новак отметил, что исполнение сделки ОПЕК+ в марте составило 113% - это самый высокий показатель за все время. "Россия традиционно исполняет сделку ОПЕК+ практически на 100%", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что обстановка на нефтяном рынке в целом стабильная. "Надеемся, что стабильная ситуация с ценами на нефть сохранится до конца года", - добавил он.
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