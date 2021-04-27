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Регион 27.04.2021 20:28

Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского не поступало - Песков

Никаких конкретных предложений по времени и месту проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не поступало, заявили в Кремле.

"По-прежнему никакой конкретики нет", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины о том, что работа над согласованием места и даты возможной встречи Путин - Зеленский уже идет.

Ранее во вторник руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он работает над организацией встречи президентов Украины и России, "однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров". "Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита "нормандского формата", нужно обговорить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - заявил Ермак.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРЕМЛЬ, УКРАИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]