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Дальнее зарубежье 28.04.2021 01:15

США на время перебрасывают системы залпового огня HIMARS в Афганистан

Американское военное командование перебрасывает реактивные системы залпового огня HIMARS из Кувейта в Афганистан, чтобы осуществлять прикрытие во время вывод своего контингента с афганской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"Реактивные системы залпового огня HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан, чтобы поддержать вывод войск", - написало Центральное командование в Twitter.

В понедельник США начали перебрасывать в Катар бомбардировщики, которые тоже будут прикрывать американские войска и силы коалиции во время вывода из Афганистана.

Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КУВЕЙТ, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]