США на время перебрасывают системы залпового огня HIMARS в Афганистан

Американское военное командование перебрасывает реактивные системы залпового огня HIMARS из Кувейта в Афганистан, чтобы осуществлять прикрытие во время вывод своего контингента с афганской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.
"Реактивные системы залпового огня HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан, чтобы поддержать вывод войск", - написало Центральное командование в Twitter.
В понедельник США начали перебрасывать в Катар бомбардировщики, которые тоже будут прикрывать американские войска и силы коалиции во время вывода из Афганистана.
Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября.
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