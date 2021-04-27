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Дальнее зарубежье 27.04.2021 23:01

В Дании задержали шесть человек по подозрению в связях с ИГ

Датская полиция задержала шесть мужчин по подозрению в членстве в террористической группировке ИГ и ее финансировании, сообщает агентство Associated Press.

Мужчинам - от 27 до 35 лет, их задержали в Копенгагене и Орхусе - втором по величине городе в Дании.

По версии следствия, двое из задержанных отправились в Сирию в 2014 году, где их завербовали в ИГ. Остальные четыре подозреваемых в ИГ не вступали, однако участвовали в финансировании деятельности этой группировки.

В Дании за членство в террористической группировке могут приговорить максимум к шести годам тюрьмы, а за финансирование террористов приговор может быть жестче: до 10 лет тюрьмы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДАНИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]