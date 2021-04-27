В Дании задержали шесть человек по подозрению в связях с ИГ

Датская полиция задержала шесть мужчин по подозрению в членстве в террористической группировке ИГ и ее финансировании, сообщает агентство Associated Press.

Мужчинам - от 27 до 35 лет, их задержали в Копенгагене и Орхусе - втором по величине городе в Дании.

По версии следствия, двое из задержанных отправились в Сирию в 2014 году, где их завербовали в ИГ. Остальные четыре подозреваемых в ИГ не вступали, однако участвовали в финансировании деятельности этой группировки.

В Дании за членство в террористической группировке могут приговорить максимум к шести годам тюрьмы, а за финансирование террористов приговор может быть жестче: до 10 лет тюрьмы.