Министр туризма Турции заверил, что локдаун не коснется иностранных туристов

Жесткие коронавирусные ограничения, которые власти Турции вводят с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов, заявил журналистам во вторник министр туризма страны Нури Эрсой.
"Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - цитирует министра агентство "Анадолу".
Эрсой добавил, что в летнем сезоне программа Safe Tourism Certification продолжит действовать, причем критерии для получения сертификатов безопасности станут более жесткими для объектов, работающих с туристами. Он добавил, что все работники отрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.
"Услуги в сфере туризма в Турции в этом году будут более безопасными, а контроль за ними будет лучше, чем прошлым летом", - сказал министр.
Он напомнил, что, по данным зарубежных посольств в Турции, уровень заболеваемости среди иностранных туристов, отдохнувших в стране, очень низок. "Это доказывает, что сертификация и принятые нами меры работают", - подчеркнул Эрсой.
Из-за быстрого распространения коронавируса власти Турции вводят новые, более жесткие ограничительные меры с 29 апреля по 17 мая. Кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.
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