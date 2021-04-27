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Всеобщая вакцинация от коронавируса начнется в Латвии с 3 мая

Вакцинация от Covid-19 всех жителей Латвии без выделения приоритетных групп начнется с 3 мая, постановило правительство страны.

Изначально вакцинацию от коронавируса всех жителей без выделения приоритетных групп планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе дискуссий было принято решение открыть вакцинацию для всех еще раньше, отмечает агентство BNS.

Как сообщалось, во вторник была открыта следующая приоритетная группа вакцинации, в которую входят заключенные и работники мест заключения, а также постояльцы и работники приютов.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]