Рестораны в США столкнулись с дефицитом куриных крылышек на фоне скачка спроса

Рост спроса на куриные крылышки в США привел к дефициту этой продукции в ресторанах по всей стране, вынуждая часть из них поднимать цены для потребителей.
По данным Национального совета производителей мяса курицы США (National Chicken Council, NCC), это связано, в частности, с ростом количества заказов в ресторанах навынос в условиях пандемии коронавируса. Недостаток товара объясняют также аномальными морозами в Техасе, которые привели к сокращению поголовья птиц.
Особенно остро нехватка куриных крылышек ощущается в городе Баффало, штат Нью-Йорк, который считается родиной этой знаменитой закуски.
Менеджер одного из ресторанов сети Duff`s Famous Wings Джефф Фезер рассказал местному телеканалу WIVB, что доля заказов навынос сейчас составляет около 60% против 40% до пандемии, при этом куриные крылышки являются одним из самых популярных блюд, которое покупатели берут с собой.
Хотя ресторан и приспособился к этим изменениям, руководство отмечает, что в последние недели становится все сложнее получать необходимые товары. По словам Фезера, поставщики зачастую не полностью выполняют заказы и могут привезти, к примеру, только 30 ящиков крыльев из 50 запрошенных. Ресторан закупает крылышки ящиками по 40 фунтов (18,1 кг), сейчас стоимость одного фунта составляет более $3.
Генеральный директор сети Roosters из Огайо Дэн Понтон рассказал изданию Dayton Daily News, что стоимость куриных крылышек сейчас является самой высокой за последние 33 года, которые он занимается бизнесом. По его словам, фунт крыльев обходится примерно в $2,75.
Дефицит крылышек связан в том числе с аномальными холодами на юге США в начале этого года, сообщил Business Insider пресс-секретарь NCC Том Сьюпер. Он отметил, что поголовье кур заметно сократилось из-за непогоды в Техасе и соседних штатах, на которые приходится основная доля производства куриного мяса. На восстановление поголовья, по его мнению, потребуется время.
Баку и Бухарест провели межмидовские политические консультации
Байрамов и Лавров обсудили выполнение договоренностей по Карабаху и двустороннюю повестку
Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор
Число заражений COVID-19 в мире превысило 148,3 млн - университет Джонса Хопкинса
Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту - Минздрав
Во Франции во время третьего локдауна взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
ВМС США произвели предупредительные выстрелы по иранским военным кораблям в Персидском заливе
США на время перебрасывают системы залпового огня HIMARS в Афганистан
Всеобщая вакцинация от коронавируса начнется в Латвии с 3 мая
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
29 апреля состоится «Диктант Победы»
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ